Erilised autod meie teedel: uhketest uunikumidest must-valge lehmalaikudega kunstiteoseni

Selle suve alguses kuulutas Volkswagen välja kampaania, et leida Eestimaa pealt üles kõige erilisem Volkswageni sõiduauto. Praeguseks on teada antud lausa kümnetest ja kümnetest põnevatest sõidukitest, mida on eriliselt modifitseeritud, restaureeritud, millel on põnev ajalugu või lihtsalt oluline koht omaniku südames. Milliseid erilisi Volkswageneid liigub Eestimaa teedel?