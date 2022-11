Järvamaa laulu- ja tantsupidu "Hingesugulane" pühendub inimestele ja kodukohale

See tähendab mulle väga palju, sest see on võimalus rikastada oma kodukoha kultuurimaastikku ning jätta oma jälg Järvamaa laulu- ja tantsupidude ajalukku koos inimesega, kes on minu jaoks minu hingesugulane.

Südamelähedane on Niina ja Alfred Raadiku poolt loodud tants “Soovide valss”, mida tantsisin ise viimasel koolipäeval Paide ühisgümnaasiumis ning mida mul on vilistlasena olnud suur au õpetada mitmeid aastaid koolilõpetajatele. Mul on hea meel näha, et traditsioon jätkub Hillar Hanssoo põhikoolis ja kevadel oleme taas lõpetajatega ühiselt tantsusaalis. Olulisel kohal minu enda jaoks on 2017. aastal rahvatantsurühmale Loomisel loodud tants “Teineteisele”, mis on minu ja rühmavahelise sünergia tulemus. Läbi aastate ongi just mu tantsijad olnud minu suurimad inspiratsiooni- ja motivatsiooniallikad, kes ei ole lakanud minusse uskumast ning on mind toetanud rahvatantsujuhiks kujunemise teekonnal. Tantsijana on mulle sügava mulje jätnud Maido Saare tants “Puudutus”, mida hing ihkab veel kord peale pikki aastaid tantsida.