Mundrikandjad tunnustasid endi seast tublimaid

Kesk-Eesti politseijaoskonna juht Janno Ruus tunnistas, et tal on hea meel politsei aastapäeva puhul tublidel kolleegidel kätt suruda ja tänada koostööpartnereid, kes nendega koos kogukonna turvalisusse on panustanud. "Ajal, mil üks kriis jälitab teist, on äärmiselt oluline tunda tublide, oma tööd südame ja hingega tegevate kolleegide õlatunnet ja toetust ning üksteist ka hea töö eest kiita ja tunnustada," sõnas ta.

"Järva- ja Raplamaad ühendava Kesk-Eesti politseijaoskonna jaoks on lõppev aasta eriline, sest see on meil esimene, kus toimetame ühe, kaht maakonda ühendava, politseijaoskonnana. Oleme hakkama saanud! Ühtekasvamine ei käi kindlasti üleöö, aga üheshingamist on iga päevaga aina rohkem tunda ja see teeb ainult rõõmu," rääkis politseijuht. "Rõõmu valmistavad meie suurepärased kolleegidki, kes panustavad asula- või maakonnapiire eristamata sinna, kuhu neid on hetkel enim vaja ning kes teevad oma tööd sedavõrd hästi, et seda on märgatud Lääne prefektuuris laiemalt. Tänan ja tunnustan aastapäeva puhul meie häid koostööpartnereidki. Koostöö on edasiviiv jõud!“