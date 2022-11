Mõttekohvikud läksid korda

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring ütles, et mõttekohvikutega läks neil päris toredasti. „Mõtlesin, et kui igasse kohvikusse tuleb 15- 20 osalejat, siis on see super,” avaldas ta. „Paides oli kaasamõtlejaid üheksa, Türil 12 ja Järva-Jaanis 15.”