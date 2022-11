Pannkookidega teenitud raha aitab laste silmi kontrollida

Silmaoptika OÜ optometrist Iveta Vak­rõõm kontrollib Paide Hammerbecki põhikooli neljanda klassi õpilase Emili Kõonurme nägemist. Emilil on nägemisega kõik korras, kuid ta ei liialda ka helendavate ekraanidega.

Paljudel Järvamaa üritustel on kohal olnud ka Lions klubi Paide Bastion liikmed, kes on küpsetanud pannkooke. Euro euro haaval kogusid lõvid sel moel 3000 eurot, mille eest said Paide linna koolide neljandate klasside õpilased lasta eelmisel nädalal silmi kontrollida.