Põllumeeste meeleavaldusega ühinevad ka lastevanemad

2017. aasta märtsis käis Paide raekoja ees meelt avaldamas paidelane Argo Loo, kes polnud rahul, et ujulateenus läheb linnas erakätesse. Kui tookord jäi ta ainsaks meeleavaldajaks, siis ülehomme on kesklinna oodata palju rohkem inimesi.

Ülehomme enne Paide linnavolikogu istungit on keskväljakul meeleavaldus, et protestida maamaksu tõusu vastu. Praeguseks on selgunud, et raekoja ette tullakse meelt avaldama ka teisel põhjusel. Meeleavaldusega liituvad lastevanemad, kes pole rahul, et Paide lasteaedades suletakse kulude kokkuhoiu tõttu alates detsembrist basseinid ja peatatakse mitmeks kuuks ujumisõpe.