Teose autoriõigusi tuleb järgida ka koolikeskkonnas

Ministeeriumi üldhariduse valdkonnajuhi Annika Räime sõnul on autoriõiguste korrektne järgimine haridusasutustes väga oluline. „Koolikeskkonnas on kasutusel suur hulk erinevaid teoseid, näiteks filme, tekste, fotosid jm, mida õpetajad teema näitlikustamiseks kasutavad ning kindlasti tuleb meeles pidada, et originaalteoste kasutamine on reguleeritud“ selgitas Räim. „Samuti kehtivad autoriõigused ka koolis õpetajate poolt loodavatele õppematerjalidele ning õpilaste tehtud loovtöödele – meie õpetajad on väga loovad ja koostavad ise väga palju huvitavat õppevara, seetõttu on vaja olla kursis, kuidas neid teoseid kasutada ja levitada võib.”