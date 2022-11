Karl Lembit Laane sai August Rei parlamendiuuringu stipendiumi

Riigikogu Kantselei andis välja järjekordse August Rei parlamendiuuringu stipendiumi. Stipendiumi asutamise eesmärk on edendada parlamendialast teadustööd. See antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. Stipendiumikomisjon leidis, et Karl Lembit Laane on sobilik kandidaat ja otsustas stipendiumi talle anda.