Nädalavahetusel kirjutati Vikipeediasse Eesti lindudest

Teemad loositi võistkondade vahel välja võistluse alguses ja pärast seda oli osalejatel aega 24 tundi, et koguda materjali, mõelda välja artikli ülesehitus, kirjutada valmis tekst ja artikkel Vikipeedias nõuetekohaselt vormistada. Võistluse tulemusel said uue kuue Vikipeedia artiklid musträhn, rukkirääk, kaldapääsuke, hüüp ja tuuletallaja.

Taolist võistlust on korraldatud juba kahel varasemal korral. Kui eelmistel aastatel on õpilased pidanud konkureerima üliõpilastega, siis sellel aastal otsustati korraldada õpilastele eraldi võistlus. Auhinnafondi rahastas õpilasvõistluse projektis Eesti Teadushuvihariduse Liit . Kogu auhinnafond oli kokku 1000 eurot.

Võiduvõistkonna esindaja Marja Liina Soasepa sõnul oli võit neile üllatuseks. Võistlema tuldi juba teist korda ja võidutahe oli olemas, kuid ajaplaneerimine oleks võinud olla parem. »Suurim õppetund ongi see, et alati ei pruugi minna kõik plaanipäraselt, mõni oluline tegevus võib võtta oodatust kauem aega, näiteks viimasel võistluse tunnil röövis just viitamine meie artikli vormistamiseks ja lihvimiseks mõeldud aja,» ütles Soasepp. Kindlasti soovitab ta kõigile sellisel võistlusel osaleda, sest see annab võimaluse tavapärasest nädalavahetusest eemale tulla ja pakkuda korraga nii pinget, rõõmu kui ka ajude ragistamist, kuid kõige rohkem annab see siiski uusi teadmisi ja võimaluse panustada eestikeelsesse Vikipeediasse.