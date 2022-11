Imaverre kavandatakse uut tanklat

Planeeringualal asuv laohoone vare on kavandatud lammutada ning alale on planeeritud CNG tankla, mis esialgse kavandi kohaselt koosneb teenindusplatsist, tankuri saarest, konteinerkompressorjaamast ja perspektiivsest tankla teenindushoonest. Perspektiivne hoone on mõeldud tankla teenindamiseks - näiteks mehitatud kohvikuks ja/või autojuhtide iseteenindusega puhkeruumiks.