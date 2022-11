Kodu ostu peamine põhjus on soov mitte üürida või koos vanematega elada

Ta lisas, et turuandmed näitavad, et pikemas perspektiivis eluasemete hinnad ja väärtus kasvavad. See tähendab, et kui inimestel on stabiilne sissetulek ja leibkonna kuusissetulekust kulub laenu tagasimaksete peale maksimaalselt 30–40%, on korteri ostmine pikas perspektiivis tõenäoliselt taskukohasem kui üürimine. «Pealegi on oluline meeles pidada, et kuigi võlakohustus võetakse ehk aastakümneteks, ei tähenda see, et ostetud vara ei saa müüa või et selles tuleb elada kogu elu. Vara võib müüa laenu tasumiseks või selleks, et kasutada teenitud tulu sissemaksena suurema või parema kinnisvara ostmiseks," sõnas Rebane.