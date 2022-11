Kunstikool kutsub klaasikest veini nautides modelli maalima

Kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et selline õdus veini ja joonistamise õhtu pole nende majas sugugi uus asi. "Tõsi, koroonaaeg jättis oma jälje ja siis me selliseid üritusi korraldada ei saanud, kuid nüüd otsustasime selle võimaluse taas välja pakkuda," sõnas ta.

Such rõhutas, et midagi siivutut kunstikoolis toimuma ei hakka. "Maalijate ette astuv naismodell kannab pesu. Kuna tegemist on õhtuse üritusega, on õpilased selleks ajaks majast lahkunud," märkis ta ja lisas, et tegemist on täiskasvanute õhtuga, mille eesmärk on julgustada inimesi kunsti looma ning ükskõik millist joonistusvahendit haarama.