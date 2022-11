Kõik Enefit Greeni uued tuulepargid on jõudnud tuulikute püstitamise faasi

Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulmi sõnul tahab ettevõtte uutes parkides esimesel võimalusel tootmist alustada. «Iga uus tuule- või päikesepark Eestis ja lähiriikides aitab elektrihinda tarbija jaoks soodsamaks muuta. Maismaatuulepargid on praegu olemasolevatest tehnoloogiatest kõige odavam viis elektri tootmiseks ning hindade alla toomiseks on iga uus park väga vajalik,» sõnas Ulm.

Kõige kaugemale on ehitus jõudnud Leedus, kus 43-megavatise võimsusega Šilale II tuulepargis on püsti 11 tuulikut 12st. Tuulikute tornid, gondlid ja labad on kohal ka 75-megavatises Akmene tuulepargis. Lüganuse valda rajatava Purtse hübriidpargi viie tuuliku labad ja muud osad jõuavad Eestisse detsembris. Põhja-Soomes paikneva Tolpanvaara tuulepargi 13 vundamenti on samuti valmis ning tuulikud tarnitakse sinna järgmise aasta kevadel.