Paide ainsat jalgrataste hoolduspunkti tabas kurb saatus

SA Paide Spordikeskuse haldusjuht Jaan Sapp andis oktoobris linnavalitsusele teada, et kadunud on hoolduspunkti küljest pooled algselt seal rippunud tööriistad. Need, mis on alles jäänud, on keerdus ja sassis olevate ripptrosside pärast halvasti kasutatavad. Püstaku allosas olev rehvide pumpamiseks mõeldud jalgpump ei tööta juba pikemat aega.

Sapp kirjutab, et kuna hoolduspunkt asub E-Piima spordihalli vahetus läheduses, siis tulevad ilmselgelt pahurad kodanikud oma pahameelt välja valama E-Piima spordihalli administraatorile. „Kindlasti on olnud ka neid rattureid, kes on soovinud ratast antud punktis hooldada, aga pole meile teada andnud, kui see ei õnnestunud. Igatahes on tegemist ühe küll väikese, aga silmatorkava häbiplekiga Paide linnas,“ kirjutas Sapp. „Soovime, et antud küsimusega kiiresti tegeletaks ja mingi otsus vastu võetaks. Kui raha selle punkti hoolduseks ei leita, siis tuleks see lihtsalt linnaruumist teisaldada.“