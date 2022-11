Värske prognoos: Eesti kasvuhoonegaaside heitkogused lähikümnenditel vähenevad

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkoki sõnul näitab prognoos, et lähikümnendite kliimaeesmärkide täitmiseks meil praegu tehtavast siiski ei piisa ning Eestil tuleb otsida lisavõimalusi heidet vähendada ja süsiniku sidumist suurendada. «Seejuures peavad panustama kõik sektorid,» tõdes ta.

Põllumajanduses näitab prognoos heitkoguste stabiliseerumist, ent 2050. aastaks on siiski ette näha heite paariprotsendilist kasvu.

Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) valdkond oli 2020. aastal esimest korda heite poolel. Prognoos näitab, et ilma lisameetmeid rakendamata on see sektor kuni 2050. aastani kliimamuutustesse panustaja.