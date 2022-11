Paide spordipiiga pälvis suure summa raha

Stipendiaat Marelle Kleemeier on 400m tõkkejooksja ja Eesti rekordi omanik. Tradehouse stipendium toetab Paide jooksutüdruku teekonda Pariisi 2024. aasta olümpiamängudele ja elab iga tõkke ületamisele kaasa. Oma sportlike tulemustega on Marelle kinnitanud kuuluvust Eesti kergejõustiklaste tippu, mida näitab viimasel neljal aastal võidetud 10 kuldmedalit Eesti meistrivõistlustelt ning sellel aastal joostud kolm Eesti rekordit.

„Aastate jooksul oleme toetanud juba üle 60 noore, kelle seas nii oma ala maailmatippe kui alles tõusvaid staare,“ kommenteerib Tradehouse tegevjuht Laura Kuldkepp. „Enam kui tuhat läbi vaadatud taotlust nende aastate jooksul on näidanud, et Eestis on nii palju selge sihiga ja motiveeritud noori – märkame ja tunnustame neid, sest nii motiveerime ka ennast olema aktiivsed ja sportlikud!“