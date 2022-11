Eesti jalgrattamuuseum avab uksed ja kutsub konverentsile

Eesti jalgrattamuuseum korraldab 26. novembril oma traditsioonilise jalgratta-ajaloo konverentsi, mis on järjekorras juba kaheksas. Seekordne konverents on pühendatud Paidest pärit Julius Möllerile (Juli Mellerile), kes asutas 1893. aastal Moskvas suures jalgrattatehase ning kellest sai hiljem Venemaa mootorrattatööstuse, autotööstuse ning ka Venemaa lennukitööstuse rajaja. Tema valmistatud DUXi jalgrattad, Moto-Reve-DUX mootorrattad, De Dion Bouton ja DUX autod ning DUXi õmblusmasinad olid levinud üle kogu tollase Venemaa Impeeriumi. DUXi lennukid olid Venemaal ühed esimesed ja moodustasid Esimese maailmasõja ajal valdava enamiku Venemaa keiserliku armee lennukipargist.

Eesti Jalgrattamuuseum on Järvamaal Väätsal (Pikk 9) tegutsev eramuuseum, mille missiooniks on jalgratta-ajaloo uurimine ja tutvustamine Eesti vaates. Muuseumi seitsmes saalis on eksponeeritud üle 160 ajaloolise jalgratta alates aegade hämarusest kuni 1990. aastateni. Eriline rõhk on muuseumis pandud 1920.-30. aastate jalgratastele ja iseäranis Eesti tollasele jalgrattatööstusele. Ajaloolistele jalgratastele lisaks on väljas hulk muud ajaloolist väiketehnikat - grammofone, raadiod, telefone, kirjutusmasinaid, õmblusmasinaid jm Teise maailmasõja eelsest ajast.