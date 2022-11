Kas laste tervise ja heaolu arvelt on ikka ilus raha kokku hoida?

Teada anti ka sellest, et 5. detsembrist 1. märtsini minnakse ujumistundidelt üle liikumistundidele. See aga ei ole minu ja paljude teiste lastevanemate silmis heakskiitu leidev otsus. Ujumist ei saa asendada lihtsalt liikumisega, ujumine on õppekavas sees ja nii see peaks ka sinna jääma.

Saadetud kirjas teatati lastevanematele, et vaatamata basseini ajutisele sulgemisele, on kavas tõsta ka lasteaia kohatasu ja söögiraha. See on täiesti arusaamatu. Ka hoolekogu seisis sellele vastu. Tundub ebaaus, kui plaanis on kuludelt kokku hoida ja üks väidetavalt kulurohke teenus kaotatakse täiesti ära, siis mille pärast see hinnatõus tuleb?