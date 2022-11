Põllumehed tulevad virtsapüttidega raekoja ette

Sargvere PÜ juht Toomas Uusmaa näitab 20tonnist lägamahutit, millega ta kavatseb sõita Paide raekoja ette meelt avaldama, kui linnajuhid otsustavad maamaksu kahekordseks tõsta. Uusmaa ütleb, et see pole tal ainus lägapütt ja küllap leidub siinsete põllumeeste seas mõttekaaslasi, kes on valmis aktsiooniga ühinema.

Foto: Tiit Reinberg