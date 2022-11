Paide abilinnapea basseinide sulgemisest: Mõistan lastevanemate pahameelt

Seoses energiahindade tõusuga võttis Paide linnavalitsus vastu otsuse optimeerida oma allasutustes energiakulusid. Ühtlasi tähendab see ka seda, et linna lasteaedades on basseinid suletud perioodil alates 5. detsembrist 2022 kuni 1. märtsini 2023.