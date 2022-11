Eesti veekogud said sügisel tublisti kalalisa

Põlula kalakasvatuskeskus on ainuke riiklik kalakasvandus Eestis. Põlulast on alates 1997. aastast Eesti veekogudesse asustatud kokku üle 8 miljoni lõhe, siia, meriforelli, jõeforelli, tuura ja harjuse noorkala. Kõige rohkem on kasvatatud lõhet ning pingutused lõhe arvukust tõsta on Soome lahte suubuvates jõgedes lõpuks ka vilja kandnud.