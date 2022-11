Riigiteede hooldajad on talveks valmis

Transpordiameti partnerid teostavad talvist teehooldust enam kui 16 600 kilomeetril riigiteel, millest pea 4000 kilomeetrit on kõrgema seisunditasemega teed (põhimaanteed ja tugimaanteed). Teehoolde tegemiseks on neil kasutada 387 ühikut tehnikat - 214 baasautot, 39 teehöövlit ja 134 traktorit.

Transpordiamet koos partneritega on talve tulekuks valmis, kuid ka liiklejatel tasub oma sõiduvahend ja selle varustus üle vaadata. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Auto pidurid, tuled ja kojamehed peavad olema töökorras. Kuigi talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, võib need autole juba praegu alla vahetada.