Linnavalitsus: Paide linn on jäänud maamaksu tõstmises viimaste omavalitsuse hulka

Eelnõu selgituse järgi on tekkinud olukord, kus maa tehinguhindade ehk maa tegeliku väärtuse ja maa maksustamishinna vahel on tekkinud käärid, kuna riik pole juba aastaid muutnud maa maksustamishinda maadega tehtud tehingute hindadega vastavaks. Kulud ja ka tulud on majanduse arenedes tõusnud, aga see kohalike omavalitsuste tulubaasi osa mitte.

"Omavalitsused on reageerinud sellele maamaksu tõstmisega seadusega lubatud maksimaalsele tasemele. Maatulundusmaa puhul on see määr aastas maksimaalselt 2% maa maksustamisehinnast. Paide linn on selles tõstmises jäänud viimaste omavalitsuse hulka - tõstes täna maamaksu määra 2%-ni, on Paide linn edaspidi samas seisus nagu praktiliselt kõik teised Eesti omavalitsused", selgitas Paide linnavalitsuse maakorralduse peaspestialist Gustav Madis.