Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi said tänavu ka Järvamaa noor

„Meeldiv oli ankeetidest lugeda, et lapsed peavad hobidega tegelemist väga tähtsaks osaks oma vaimse tervise hoidmisel. Eraldi tooksime ka välja mitmes ankeedis silma jäänud kommentaari, et hobi on parim alternatiiv nutitelefoni liigtarvitamise vastu. Toetame hea meelega sellist algatust ja rõõmustame koos lastega, et nad oma meelisaladega tänu sellele tegeleda saavad“, Inge Parring ACE Logistics Estonia kvaliteedi- ja personalijuht.

“Laste huvi erinevates huvitegevustes osaleda on jätkuvalt suur, seda eriti praeguses raskes majandusolukorras. Juba aastatepikkuse huvitegevuse jätkamiseks toetuse andmine on oluline, et jätkata oma hobidega ja paremini sisustada kooliaastaid. On rõõm toetada nii sihikindlaid noori nende ettevõtmistes,” tunnustas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg. Ühtlasi tänas ta head koostööpartnerit, ACE Logistics Estoniat, kes on juba aastaid noorte tegemisi ja ettevõtmisi toetanud.