Batuudihüppaja riskis suurvõistluste debüüti tehes

Kati spordiklubi treener Katrin Kaasik ütles, et Krete on nüüd esimene eestlane, kes kunagi batuudihüpete maailmameistrivõistlustel on osalenud. "Eelvoorus tegi ta korraliku esimese katse. Teises katses võttis ta ette riski ja proovis veelgi keerukamat võistlusseeriat, mis paraku päris plaanipäraselt ei õnnestunud. Aga sellele vaatamata pingutas ta tublisti kümme elementi lõpuni," selgitas ta.