Ettevõtliku Kooli edulugude parimad tulevad Järvamaa maakoolidest

Programmijuhi Piret Torm-Mirontšiku sõnul oli sellel aastal palju ägedaid ja inspireerivaid edulugusid, millede vahel oli raske valikuid teha. Koolides ja lasteaedades toimuvad väga ettevõtlikud ja elulised tegevused, mida oleks patt mitte teistega jagada. Tuleb tunnistada, et edulugude tase on aasta-aastalt aina kõrgem, ideed ja tegevused on tõesti väga üllatavad ning mitmekülgsed. Kasvatatakse munadest tibusid, vastsetest liblikaid, planeeritakse noortekeskuseid merekonteinerisse, rajatakse aianurkasid ja terrasse, tegeletakse teatri või vaimse tervisega. Üks tähelepanek, mis hindajatele silma hakkas on kindlasti noorte roll praktiliste tegevuste kavandamisel. Paneme südamele, et noortele võiks anda rohkem vastutust!