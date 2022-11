Väätsa jõuluturule otsitakse kruuse

Jõuluturu õnnestumiseks soovivad korraldajad kokku saada vähemalt 300 kruusi, millest jõuluturul glögi ja teisi kuumi jooke pakkuda. „Kruus on papptopsi asemel jõulujoogi nautimiseks palju hubasem ning keskkonnasõbralikum. Tahame käivitada kruusiringluse, et kui oled oma joogi ära joonud, annad tassi hiljem tagasi ja pärast pesemist läheb see uuesti käiku,“ ütles jõuluturu eestvedaja Ingliina Rajaste.

Kruuse kogutakse Väätsa rahvamajas ning korraldajad on nõus neile järele tulema kui sellest anda teada Facebooki vahendusel või kirjutada ingliina.aava@mail.ee. „Paljudel on kodus kruuse, mida nad enam ei kasuta. Need võivad olla uued või juba kulunud, võtame vastu iga kruusi üksikult ja hulgikaupa,“ seletas Rajaste.

Ühtlasi oodatakse kodukohviku tegijaid ning jõulukauba müüjaid jõuluturule kauplema 6. ja 18. detsembril. Samuti ootab Väätsa rahvamajal mõni aken veel omale dekoreeriaid.