COVID-19 kampaaniast ülejäänud raha suunatakse teise kampaaniasse

Kampaania juhib tähelepanu, et lihtsate tegevustega on võimalik säästa energiat ning teadlik tarbimine aitab kokku hoida kulusid. Venemaa rünnak Ukrainale on põhjustanud keerulise energiajulgeoleku olukorra. Energia säästmine on üks kiirematest ja tõhusamatest viisidest selle leevendamiseks ja raha säästmiseks. Energiakriisiga ei tegele ainult Eesti, vaid riigid kogu Euroopas julgustavad oma inimesi säästma, et ühiselt leevendust leida ja sellest kriisist välja tulla.