Teed püsivad ohtlikult libedad

Eriti suur libeduseoht on kõrvalteedel. Pilt on illustreeriv.

Täna varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed Kagu-Eestis kohati kergelt lumised, mujal kuivad või soolaniisked. Õhk ja teepinnad on kõikjal miinuskraadides. Teedel on libeduseoht.