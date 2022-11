Käru ja Oisu elanikud ootavad pakiautomaate pikisilmi

«Läänerindel muutusteta,» tunnistas Järva Teataja järelpärimise peale millal võiks sealse kandi rahva jaoks tulla rõõmsamaid uudiseid, vallavalitsuse liige Kati Nõlvak. «Meil on läinud natuke valitsuse restardi peale aega ja ressurssi, see on praegu reaalsus,» märkis Nõlvak ja nõustus, et ei Oisu ega Käru kandi elanikud sellise asjade kulgemise üle õnnelikud pole. «Aga teiselt poolt – ega me jonni ei jäta ka, pakiautomaate tahame nii Kärusse kui Oisu,» rõhutas ta. Ta ütles ka, et Käru osas jätkab vald läbirääkimisi postiteenuse pakkuja Omnivaga ning ootused positiivse lahenduse osas on suured. «Sellepärast, et nad on ise ka ühes ERRi artiklis öelnud, et Kärus peaks automaat olema ja sellest loost on meil kenasti ka väljavõte võetud millele saame (läbirääkimiste käigus – toim.) sõbralikult ja viisakalt viidata,» märkis Kati Nõlvak. Omniva on Käru puhul eelistatud variant seetõttu, et kui esmalt sooviti pakiautomaati seal paigutada siseruumidesse, ent tingimustele vastavat pinda ei leitudki ning et Omniva pakub Nõlvaku sõnul häid lahendusi välitingimustesse paigaldatavatele automaatidele, on mõistlik nendega läbirääkimisi jätkata. «Oisus jätkame tõenäoliselt mõne teise postiettevõttega, näiteks Itella SmartPostil on häid lahendusi siseruumidesse,» sõnas Kati Nõlvak.