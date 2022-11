Väätsa Prügila enamusomaniku Ragn-Sellsi juhatuse esimehe Kai Realo sõnul on Väätsa puhul esmalt oluline pöörata tänane prügilaäri kasumlikuks. "Selleks on meil vaja saada väga tugev kontroll kulude üle ja leida võimalusi tulude kasvatamiseks. Väätsale on vaja juhti, kes võtaks olemasoleva äri detailideni lahti, analüüsiks iga tegevuse kulu ja tulu kuni lepingute ja arveteni välja ning just see on Merikese tugevus – minna finantsandmete analüüsimisel detailselt juurpõhjusteni välja," kommenteeris Realo.