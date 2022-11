Meeleavaldus maamaksu tõusule pidurit ei tõmmanud

Lisaks maamaksu tõusu vastu protestijatele olid raekoja ette tulnud ka lastevanemad, kes pole rahul sellega, et kokkuhoiu eesmärgil lastakse Paide lasteaedades talveks basseinid kuivaks. Emade plakatitele oli kirjutatud: «Laske lastel ujuda!», «Ujumine = isesesvus» ja «Ujumine = laste tervis».

Lastevanemaid meeleavaldusele kutsunud Virge Võsujalale polnud meeltmööda, et kärbete alla on langenud ka lapsed. «Kõigepealt kärbiti lasteaedades temperatuuri, siis ei saa lapsed enam ujuda. Minu küsimus on, mis järgmiseks,» ütles ta.