Viking Window meeskond napsas võõrsilt magusa võidu

Teisel veerandil jätkus punk-punkti heitlus, kuid viis minutit enne poolaja lõppu hakkas Viking Window edu järjest kasvama. Meeskonna mänedžer Janno Viilup ütles, et viimastel minutitel õnnestus suurepäraselt Gaspar Bibikovi ja Andreas Märtsoni koostöö, mis kasvatasid edu kiirelt viielt punktilt kümnele. Nii oligi, et poolajavile kõlades juhtisid vikingid kümne punktiga 47:37.