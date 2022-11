Eesti hoiab kurvas edetabelis esikohta

Viimastel kuudel on üle Eesti toimunud keskmiselt 70–80 tulekahju, millest mitu on kaasa toonud surmajuhtumeid, mõnest on eluga pääsetud aga viimasel hetkel. Oktoobri viimasel päeval teatas päästeamet järjekordsest traagilisest tuleõnnetusest, kui Tallinna kesklinnas arvatavalt hooletust suitsetamisest alguse saanud korteripõlengus kaotas elu keskealine mees. Nädal hiljem hukkus Kilingi-Nõmmel eramupõlengus 18-aastane neiu. Päästeameti andmetel polnud nende juhtumite puhul kummalgi suitsuandurit, mis on kohustuslik.