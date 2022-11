Lõviklubid saadavad Ukrainasse elektrigeneraatoreid

Eesti LIONS-piirkonna kuberneri Alar Rästa sõnul on viimased uudised Ukrainast taas üsna õudsed. Raketirünnakute tõttu on tugevalt kannatanud elektrivarustus, mis suurendab nõudlust elektrigeneraatorite järele.

«Ukraina lions'id pöördusid meie poole abipalvega, et kiiresti on tarvis tavalisest võimsamaid elektrigeneraatoreid varjendites pimeduses ja külmas tegutsevatele koolidele ja lasteasutustele. Eesti lions'id on kogutud annetuste eest tänaseks hankinud 13 elektrigeneraatorit, mis lähipäevil Ukrainasse saadetakse,» lisas Rästa.