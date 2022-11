Vallal on lumelükkajatega käed löödud

Türi vallavalitsuse liige, valdkonnajuht Mart Järvik sõnas, et lumelükkajate kontaktid, piirkonnad ja teede nimekirjad on samad, mis 2021/22 talvel ning infot saab ja probleemidest tuleb teada anda Türi Haldusele.

Türi Halduse juhataja Elari Hiis täpsustas, et kuna taristuspetsialisti praegu veel pole, saavad kodanikud infot ja probleemidest teada anda Türi Halduse üldtelefonile 5432 0696, meiliaadress tyrihaldus@tyri.ee.

Lumelükkajate kontaktid, piirkonnad ja teede nimekirjad on samad, mis 2021/22 talvel ja need on leitavad valla kodulehel- taliteenistus.