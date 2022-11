Nädala esimene pool toob valdavalt külmakraade

Keskkonnaagentuuri teatel on esmapäeva öö hakul vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Peamiselt saartel sajab kohati kerget lund. Pärast keskööd pilvkate tiheneb. Hommikul levib lõunast põhja lumesajuala ja kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 18 m/s. Külma on 6-12, saartel 0 kuni -5 kraadi. Esmaspäeva ennelõuna on pilves. Mitmel pool sajab kerget lund ja tuiskab. Pärastlõunal on selgimisi ning sajuvõimalus väheneb. Puhub kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 14, saartel kuni 18 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Külma on 4-7, saartel 0 kuni -3 kraadi.