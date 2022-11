Jõuluvalgus jõuab tasapisi linna

Kallinevate energiahindade ja seetõttu järjest suurenevate kulunumbrite tõttu on mõned Eesti omavalitsused välja öelnud, et tänavused jõulud tulevad tavalisest mustemad. See tähendab, et advendiajaks ehitud linnades ja asulates jäävad valguskaunistused tagasihoidlikumaks või puuduvad üldse.

Esialgse plaani järgi särab vähemalt Türi linn ja valla asulakeskused jõulutuledes nagu on see olnud varasematel aastatel. OÜ Elemani töömehed on Türi linna läbiva Viljandi ja Paide tänavate ääres kasvavad alleepuud juba valguskettidega ehtinud, samamoodi on see ka Hariduse tänava ääres ning jõuluehteisse on sätitud ka kesklinna ringristmik ja kaubakeskuse vastas asuva autoparkla tagumine serv. Ka mitu Türi parki on valguskettidega ehitud ning kui enamus jõuluilu süttib tuledesärasse järgmisel nädalal, siis Kooli pargis rõõmustab valguspallidega ehitud puu juba mõnda aega möödujate silma.