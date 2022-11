Tulekahjudes hukkunute poolest on Eesti Põhjamaades esimesel kohal

Andurit saab kontrollida testnupule vajutamisega – see kinnitab, et aku/patarei, elektroonika ja helisüsteem töötavad. Siiski ei tähenda see alati, et andur ka päriselt korralikult töötab. Kui andur on seisnud laes juba aastaid, tuleks see korraks alla võtta ja vaadata tagaküljel olevat infot – seal on kirjas anduri kehtivusaeg või tootmise kuupäev. Kui andur on aegunud või seadme tagaküljel pole aegumise aega kirjas, tuleb seade kindlasti välja vahetada.