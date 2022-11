Eesti Omanike Keskliidu juhiks valiti Andry Krass

Liidu juhatuse liikmeteks valiti Priidu Pärna, Tõnu Toompark, Tuulikki Laesson, Ott Rätsep ja Indrek Veso. Lisaks valis üldkoosolek volikogu, kuhu kuulub 22 tippasjatundjat energeetika-, ehitus-, õigus- ja kinnisvaravaldkonnast. EOKLi üldkoosolek kinnitas ka uue põhikirja, millega täpsustati liidu eesmärke, pöörates senisest suuremat tähelepanu koduomanike kui tarbijate õiguste kaitsmisele.

Liidu esimees Andry Krass tänas oma sõnavõtus Priidu Pärnat antud panuse eest EOKLi juhtimisse ning avaldas heameelt selle üle, et senine juhatus jätkab samas koosseisus. "Ma usun, et nii volikogu kui ka juhatuse liikmed annavad oma parima, et koduomanikud tunneksid end ka edaspidi kindlalt ja kaitstult. Tööd on meil palju, sest üheaegselt vajavad tähelepanu omanike ebavõrdse kohtlemisega seotud küsimused, kõrged energiahinnad, monopolide ohjamine, ebamõistlikud omandiõiguse piirangud ning bürokraatia vohamine ja omaniku arvel elamise komme muinsuskaitses. Tagada tuleb ka EOKLi enda jätkusuutlikkus“, ütles Krass.

Vastvalitud juhtkonna ametiaja sisse jääb liidu 30. tegevusaasta tähistamine 2024. aastal. Pea kolm aastakümmet järjepidevat arengut on andnud organisatsioonile vajaliku kogemuse, et tegeleda mitme keerulise teemaga, nagu maamaksu tõus, elamufondi rekonstrueerimine energiatõhusaks ja ringmajanduse kodusõbralik korraldus, samuti ütleme sõna sekka Riigikogu valimistel. Keskendume veelgi rohkem oma liikmeskonnale, mis hõlmab 62417 koduomanikku – et nad teaksid paremini oma õiguseid ja võimalusi.