Selgunud on Järvamaa kodanikualgatuse konkursi nominendid.

Nominendid ja esitajate lood:

"Parim vabatahtlik" kategooria nominendid:

Meelis Välimäe

Hindamatu panus Ukrainale ja tema inimestele, abikäsi tehnikaga, mitmeid kordi viinud tehnikat, toonud põgenikke! Vabatahtlik päästja/ Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing. Näeb, kus abikätt vaja ja aitab!

Vira Demura

Vira on üks paljudest Ukraina sõjapõgenikest. Ta sattus Tarbja Lasteaed-Kooli tugiiskuks väikesele ukrainlasest lasteaialapsele. Tema tänu selle eest, et teda on Paides ja Tarbja Lasteaed-Koolis nii soojalt vastu võetud ja aidatud korraldada tema isiklikku elu uues olukorras, muutus tugevaks sooviks aidata omakorda ka teisi Ukraina sõjapõgenikke. Vira on olnud alates aprilli kuust 2022 lastead-kooli ja Paidesse jõudnud ukrainlaste kodude vaheliseks koordinaatoriks, ta on aidanud vanematel sisse elada lasteaia ja kooliellu, tutvustanud siinset kodukorda ja õppekorraldust, olnud toeks lasteaias ja koolis õppivatele UA lastele, aidanud tegeleda erinevate toetusteks ja normaalseks elukorralduseks vajalike dokumentide leidmise ja vormistamisega, ta on aidanud leida peredele kõike eluks vajaminevat (mööbel, riided, toit jne), ta on aidanud leida tugiteenuseid ja arstiabi. Vira on seda kõike teinud oma töö kõrvalt vabal tahtel ja tasu ootamata.

MTÜ Paikassi vabatahtlikud

MTÜ Paikass sai tänavu sügisel 3-aastaseks. Ühing tegeleb Paides tänavakasside püüdmise, ravimise ja hoolitsemise eest. Täna on neil varjupaigas ca 140 kassi, kolme aasta jooksul on nad kodu leidnud 400 kassile. Nad tegutsevad just kui kasside (ja vahel ka teiste lemmikloomade) päästekomandona - kui inimesed neile hüljatud loomadest teada annavad, on nad valmis kas või öötundidel appi tõttama. Nende hoole all on loomad kaitstud ja hoolitsetud, lisaks teevad nad aktiivselt tööd, et leida kassidele kodu. Paikass tegutseb vaid annetuste toel, neil on suur abistajate võrgustik ning lisaks neile kolmele vabatahtlikule (Virge Piisner, Relika Sarapik, Kadi Sarik) suur hulk inimesi, kes varjupaigas abis käivad.

Alide Kristine Alba

15aastane Koeru noor Alide Kristine Alba annab oma tööde ja tegemistega silmad ette paljudele täiskasvanutele – ta on Järva valla noortevolikogu esimees, osaleb Kodutütarde organisatsioonis, on Lastekaitse Liidu noortekogus, vabavõrgustiku liige ja laste õiguste saadik, mängib trompetit, laulab PAMTi muusikastuudios ja Järvamaa tütarlastekooris, käib loodusringis, on aktiivne TOREkas (TORE ehk Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring) ja osaleb koolilehe KOIKERA toimetuses. Vabal ajal aitab kaasa spordivõistluste kordaminekule vallas ja oli toimekas ka Paide ralli korraldusmeeskonna abilisena.

Ta on noor, kelle sõna maksab – näiteks tänavu Arvamusfestivalil osales ta arutelus "Milleks meile noorte osalus?"

Järva valla noortevolikogu sai tänavu Alide Kristine eestvedamisel Eesti Noorteühenduste Liidult Noorte osaluse fondi toetuse – planeeriti kahepäevane koolitus, mille fookuses oli olemasolevate osalusvõimaluste arendamine ja kommunikatsiooni edendamise nii organisatsiooni siseselt kui ka väliselt.

Alide Kristine on südamlik ja särav noor!

«Parim vabaühendus" kategooria nominendid:

MTÜ Oisu Kultuuri ja Arengu Selts

Selts on saanud alguse juba 2001.aastast ja tähistas eelmise aasta oktoobris 20.-ndat tegutsemisaastapäeva. Oisu Kultuuri ja Arengu Seltsil (ehk lihtsamalt OKAS) on missioon pakkuda piirkonna inimestele tingimusi vaba aja sisukamaks veetmiseks ja kogukonna arenguks. 2022.aastal olid OKASel peamised ettevõtmised:

Vabariigi aastapäeva tähistamine Oisu alevikus asuva vabaduse eest võidelnutele pühendatud ausamba juures. Aktsioon on ellu kutsutud teist aastat, et tuua inimesed pidulikul päeval kokku seni unustuse hõlmas olnud J. Paberiti loodud monumentaalse mälestuskivi juurde endises mõisapargis. Üritus korraldati koostöös Oisu rahvamajaga. Pärast pidulikku koosviibimist said kõik minna 7 km pikale rahvamatkale, et avastada Oisus ja Retla külas vanu hooneid ja vastata viktoriiniküsimustele. Tee peal kostitasid matkajaid Retla külaseltsi inimesed ja matka lõpus oli Oisu rahvamajas kõigile pidulaud ning auhinnad õigesti küsimustele vastanutele.

Keskkonnaprojekt «Hoolin kodukohast" 18.aprill kuni 6.mai. Kampaania eesmärk on inimeste prügialaste käitumisharjumuste muutmine, aktiivne õues liikumine ja ühtlasi mahavisatud prügi üles korjamine. Oisu alevikku ja Taikse külla paigaldati koostöös Väätsa Prügilaga konteinerid, kuhu sai tasuta prügi panna. Kõigile korjajatele, kes oma saagist pildi FB ürituse lehele postitasid, oli MTÜ poolt auhinnad. Ettevõtmist toetas Türi vald ja AS KUMA.

Oisukandipäev 23.juunil. Sportlik ja kogukonda liitev päev toimus juba 13. korda. Rahvast oli Oisu kooli juurde tulnud üle 200, paljud neist ka kaugemalt, kes vähemalt korra aastas püüavad sellel päeval koju tulla.

Päeva alustasid sportlikud võistlusmängud, kokku 12 ala. Mõõtu sai võtta kuulitõukes, discgolfis, teha jalgpalli pealelööke, kaugushüpet, petanque´i, sopsuvõistlust, orienteerumist, lisaks jooksualad: lastejooks ja ümber Oisu jooks. Mõnus oli ka vahelduseks teha kriidijoonistusi asfaldile ja lahendada nuputamisülesandeid, väiksemad said läbida takistusrada. Kõikidel aladel olid auhinnad, ümber Oisu jooksu võitja sai endale traditsioonilise rändkarika. Päeva aitas korraldada Türi vald, Oisu rahvamaja ja SK ESTO.

Oisukandi Hoovipäev 6.augustil. MTÜ OKAS kutsus juba kolmandat aastat kõiki piirkonna inimesi avama oma hoove. Kokku avati 8 hoovi Oisu alevikus, Retla ja Raukla külas. Veidi mõjutas osalevate hoovide vähest arvu samal ajal toimunud Aganikufestival, kuhu paljud potentsiaalsed hoovipidajad tahtsid samuti jõuda. MTÜ pakkus korraldajana reklaami (Facebook`i üritus, pressiteated, plakatid, ühtsed sildisüsteemid jne), koostati voldik, kus kaardil oli tähistatud kõik avatud hoovid ja lisainfo nende kohta. Iga hoov oli eriline ja omanäoline.

Oisu Aganikufestival 5.-7.augustil. Aganikufestival oli suurüritus, kuhu tuldi üle Eesti, et kogeda maaelu ja nautida kõrgkultuuri. Festivali peakorraldajaks oli esmakordselt MTÜ Oisu Kultuuri ja Arengu Selts, olles 2021. aastal teistele korraldajatele toeks ning vastutanud peamiselt toitlustamise eest. Eriti hea meel on paljude noorte kaasalöömine, kes on piirkonna tulevik kogukonnatöös.

Festivali kontserdid toimusid põhupallidest «kontserdisaalis", mis asus kõrrepõllul. Esinejaid on igal päeval mitu. Peaesinejateks oli Väikeste Lõõtspillide Ühing, Curly Strings ja Puuluup, nende kõrval alles tuntust koguvad Sänni Noormets, Amor Trio ja Duo Trahh. Festivalialal sai näha ka ajaloolisi põllumajandusmasinaid (rehepeksumasin ja palju igasuguseid sõidukeid), võitegu, proovida lehmalüpsi, toimus koduleiva konkurss, oli põhunurk lastele. Festivali toetasid mitmed ettevõtted, suurimaks abi oli põllumajandusettevõttelt OÜ Estonia.

2022. aasta pole MTÜ OKASele veel lõppenud. Aasta lõpupoole toimub veel koolitussari "Rahatark Oisukant", mida toetab KOP ning novembri viimasel pühapäeval korraldatakse koostöös rahvamajaga traditsiooniline advendiaja meisterdamine.

Lisaks ürituste korraldamisele lööb MTÜ aktiivselt kaasa aruteludes valla tasandil, näiteks arengukava arutelus. Oluline on koostöö areng Kabala piirkonda esindava Kabala Kultuuri ja Spordi Seltsiga ja Lõuna-Järvamaa Koostöökoguga, mille liikmeks sellel aastal MTÜ ka astus.

Kõik ettevõtmised ja tegevused on suunatud kogukonna arendamiseks. Erilist tähelepanu pööratakse kogukonna inimeste (just kogu kogukonna, mitte ainult seltsi liikmete) kokkutoomisele ja suuremale «meie" tunde tekkimisele. Samuti püütakse arvestada erinevaid sihtgruppe ning pakutakse nii sportlikke, meelelahutuslikke ja arendavaid tegevusi. OKAS on kokku toonud kohaliku raamatukogu, kooli, rahvamaja ja ka kohalikke ettevõtteid. Samuti püüatakse jagada kohalikele inimestele kiiret ja operatiivset infot Facebook`i lehe «Oisu alevik" kaudu. Ükski OKASe liige ei saa oma tegevuse eest töötasu, vaid seda tehakse vabast ja heast tahtest kogukonna hüvanguks.

MTÜ Järvmaa abipolitseinikud

MTÜ on aastaid tegutsenud kogu Järvamaalaste turvalisuse eest ning koondanud maakonnas turvalisust tagavad abipolitseinikud. MTÜ on heaks partneriks kõigile kolmele KOV-ile maakonnas ning Kesk-Eesti Politseijaoskonnale. MTÜ-sse kuulub kokku 20+ abipolitseiniku erinevatelt elualadelt, kelle kõigi missioon on maakonna ja oma kogukonna turvalisuse tagamine - osaletakse nii patrullides, ennetustegevustes, aidatakse korraldada erinevaid võistlusmänge noortele (KEAT ntks) ja palju muud. MTÜ tegutseb kogu Järvamaa huvides.

MTÜ Tarest Saunani

Maakivimüüri koolitused, müüritööde talgupäev, hoovikohvik, puitakende taastamise õpitoad, paekivi 30. sünnipäeva tähistamine rahvuskivina, linnulauluõhtud «Kes laulab Koeru metsas?", tõsielusarja «Armastuse malev" võttepaik – see on vaid väike valik tegevustest, millega mittetulundusühing Tarest Saunani tänavu hakkama on saanud.

2019. aasta oktoobris loodud ühingu eesmärgiks on suurendada kogukonna teadmisi ja oskusi, mis toetavad keskkonnateadlikke valikuid. Keskendutakse looduse tundma õppimisele ja hoidmisele ning säästvate renoveerimisvõtete populariseerimisele. Inimesi julgustatakse tegema keskkonnateadlikke valikuid ning vanu talukohti ja taluarhitektuuri hoidma ning väärtustama.

Tarest Saunani omab Järva vallas Aruküla külas 240-ruutmeetise põhjapinnaga maakivist hoone tasuta kasutamisõigust vähemalt aastani 2030. See hoone on mõeldud avalikuks kasutamiseks. MTÜ eesmärk on arendada sellest järk-järgult aastaringseks kasutamiseks mõeldud keskkonnateadlikku elu ja kodanikuteadust populariseeriv perekeskus ehk kogukonna küün. Ühingu eestvedaja ja hing Katre Tatrik on Koeru kandis korraldanud ka kogukonnaküsitlusi, et täpsemalt teada saada, mida kogukond vajab ja soovib. Ühing ja selle eestvedajad on aktiivsed kaasalööjad kohalikus kogukonnas – näiteks osaleti möödunud sügisel Maal elamise päeval Koeru kandi matkamängus «Koerus lubatud on koerused", avati oma hoovikohvik «Vana akna all" hoovimüügipäeval, koguti fotonäituse tarbeks paekivihoonete ja -rajatiste pilte Järve vallast.

MTÜ peab oma potentsiaalseks kogukonnaks kõiki Järvamaaga ja Järva vallaga seotud inimesi ja hindab kogukonna reaalseks suuruseks vähemalt 200 inimest. Nii palju inimesi võttis osa nende 2021. aastal korraldatud kuuest suuremast keskkonnaga seotud üritusest kas osalejate või korraldajatena. Nende virtuaalne kogukond on Tarest Saunani Facebookis konto jälgijate näol 230- liikmeline ja Tarest Saunani Instagrami jälgijate näol 300-liikmeline.

MTÜ teeb aktiivset koostööd Eesti Vabaõhumuuseumi ja selle maaarhitektuuri keskusega.

Vähetähtis pole seegi, et ühingu asjaajamine on korrektne ja eeskujulik. Kiigake või nende 2021. aasta majandusaasta aruannet, mille põhjalik tegevusaruanne on 10leheküljeline.

«Hea algatus 2022" kategooria nominendid:

Jalgsema Metsaresto

Kolm Jalgsema külaga seotud naist tegid külamaja taga asuva kuuri korda ja avasid Metsaresto, tulu läheb kõik külaelu edendamiseks. Järvamaa on Eesti Toidupiirkond 2022. Juba seetõttu võiks Hea algatus 2022 tulla toidust – väikesest külast Jalgsemalt Järva-Jaani külje alt, kus kolm naist – Kristine Rosin, Ines Kurvits, Diana Pilme – kohaliku külaseltsimaja kõrvale kuurist oma restorani – Jalgsema Metsaresto – lõid. Tänavuse suve hakul oli Jalgsema külamaja ja laululava vahel olev kuur veel üsna kurvas seisus, siis võtsid naised hoo üles, kutsusid oma ja kogukonna mehed ning külavanema ka appi, ning tegid kuurist omanäolise restorani.

Resto oli esimest korda avalikkusele avatud 20. augustil, kui külaplatsil toimus suvepidu ja Tanel Padari kontsert, tähistamaks 31 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest.

Kuna külamajas on ka siitkandist pärit kuulsa Johan Pitka tubamuuseum, avas resto üheks päevaks uksed Muuseumiteel. Nii Metsaresto kui Pitka vahakuju tõid külla palju külalisi ja uudistajaid.

Paide Ralli ajal, kui üks kiiruskatse läbis Jalgsema küla, oli Jalgsema Metsarestos avatud kohvik «Kurvist kurvi". Isegi Eesti Peakokkade Ühendus on Metsarestos Järvamaa visiidi ajal lõunasöögil käinud!

Nende lehel Facebookis on üle 500 jälgija ning piltide vaatamine teeb suu vesiseks küll.

Tänavuseks aastaks on resto oma uksed sulgenud, kuid uueks aastaks on juba uued mõtted ja plaanid. Jalgsema Metsaresto on suurepärane näide sellest, kuidas külaelu hoogustada, kohalikku toitu väärindada ning oma kogukonnale ja külalistele head sööki/emotsiooni pakkuda.

Paide Gümnaasiumi filmifestival «Horisont"

2022 aasta aprillis toimus Paide Gümnaasiumis noorte enda korraldatud esimene filmifestival "Horisont." Festivalile laekus veidi alla kahekümne töö erinevatest Eestimaa koolidest. Konkursi lõpetamisel ja tunnustamisel toimus ka erinevaid inspireerivaid esinemisi noortele ning noored said ise oma kogemusi jagada. On teada, et filmifestival jätkab toimumist ning 2023 aasta ettevalmistused juba käivad. Hea näide kuidas noored tulevad kokku, et teha midagi olulist ja arendada ka enda oskusi organiseerimisest kommunikatsioonini.

Kõnnijalgpall Paides ja Järva-Jaanis

Sel aastal algatas Paide Linnameeskond kõnnijalgpalli Paides ja Järva-Jaanis, et luua eakatele positiivseid emotsioone läbi jalgpalli. Kõnnijalgpall on sobilik igas eas ja oskustest olenemata inimesele. Mängus tohib ainult kõndida. Paides on iganädalaselt osalejaid 20 ringis, Järva-Jaanis 10.

Kõnnijalgpall on kahel korral olnud ERRi kanalis - AK uudistes ning Ringvaates, kus Jüri Muttika ja Hannes Hermaküla käisid kõnnijalgpalli proovimas.

Kõnnijalgpalli eesmärgid:

- Sotsiaalsus: pakkuda võimalust omavaheliseks sotsialiseerimiseks ning uute sõprussuhete loomiseks

- Generatsioonide vaheline ühendus: kõnnijalgallis osalevad ka Paide Linnameeskonna noored vabatahtlikud Kert ja Kristiina Selter, kes koos eakatega jalgpalli mängides omandavad uusi kogemusi ja teadmisi.

- Positiivsed emotsioonid läbi mängu

- Tulla kodust välja: kõnnijalgpall pakub igal nädalal võimalust tulla kodust välja ja pühendada tunnike eesmärgistatud liikumisele, mis parandab nii liikuvust kui kordinatsiooni.

- Õlg õla tunne: need eakad, kes ei soovi mängida, elavad kaasa platsi ääres, peegeldades omakorda positiivseid emotsioone mängijatele platsil.

- Uued kogemused/teadmised/oskused: kõnnijalgpalli on käinud juhendamas Paide LM noortetreener Veiko Kurim, kes andis ülevaate jalgpallist. Eakad käisid koos vaatamas Paide Linnameeskonna Eurosarjamängu Anderlechti vastu A Le Coq Arenal, paljud vaatasid jalgpalli esmakordselt. Iganädalaselt juhendab Paides kõnnijalgpalli treeninguid kogukonnajuht Maarja Trauss, Järva Jaanis Arto Saar. Septembri lõpus toimus Eesti esimene kõnnijalgpalli karikamäng, kus omavahel kohtusid Paide ja Järva-Jaani eakad.

- Pikem perspektiiv: jätkata aastaringsete treeningutega ja kaasata üha enam eakaid.

Paide LM video:

https://www.youtube.com/watch?v=qh05CRSC7yg&ab_channel=PaideLinnameeskondTV

Ringvaate klipp:

https://etv.err.ee/1608733720/konnijalgpall

Paide LM video:

https://www.facebook.com/watch/?v=959529588126668

Sport.TV3

https://sport.tv3.ee/jalgpall/jalgpall-jalgpall/foto-zlatan-jaab-zlataniks-karismaatiline-vutimees-tegi-endale-vaga-hinnalised-sunnipaevakingid/

AK uudised:

https://menu.err.ee/1608607417/jarva-jaani-eakad-leidsid-uue-sportliku-harrastuse

«Kogukonda toetav ettevõte" kategooria nominendid:

Aaver OÜ

Osaühing Aaver tegeleb: spordikaupade müügi ja remondiga, arvutite, kontoritehnika müügi ja hooldusega, arvutivõrkude ehituse ja telefonijaamade hooldusega.

Ettevõte tegutseb Paides aastast 2006 ja paistab silma suure kogukonda panustava tegevusega. Ain ja Riina on juba 7 aastat korraldanud Paides kolmapäevaõhtuseid rattasõite, millest kõik huvilised saavad osa võtta. Ain on alati valmis tulema kaasa erinevate algatuste ja ettevõtmistega, mis aitavad tõsta inimeste teadlikkust rattaga liikumisest (sh lasteaedades laste ja lapsevanemate juhendamine, linna korraldatud sündmused elanikele jne). Oma ettevõtmistes juhivad nad tähelepanu keskkonnasõbralikele liikumisviisidele ja kutsuvad üles inimesi olema aktiivsed ja liikuvad. Sellel aastal on aga ettevõte olnud suure pühendumusega abistamas Ukraina sõjapõgenikke. Nad on algatanud kampaania kasutatud arvutite kogumiseks. Kampaania tulemusena on nad töökorda teinud ja abivajajatele jaganud üle 30 arvuti. Lisaks arvutitele koguvad, teevad korda ja jagavad abivajajatele ka jalgrattaid (sellel aastal on korda tehtud ja jagatud juba ligi 90 ratast).

Aini abiga valmib (ja on hooldatud) Paides ka kilomeetrite viisi suusaradu.

Ain ja Riina teevad oma tööd suure pühendumusega. Pühendades aega ja energiat oma kogukonna inimestele, abivajajatele. Nad ise ütlevad: «Need on meie inimesed, see on meie linn".

MTÜ Uuskasutuskeskus

Kui Paidesse saabusid Ukraina sõjapõgenikud, oli MTÜ Uuskasutuskeskus suurepärane koostööpartner, kes oli valmis abivajajaid toetama.

Uuskasutuskeskuse ja nende kollektiivi puhul on näide suurepärasest koostöövalmidusest ja valmisolekust aidata kogukonda. Paide linnana nägime, et meil ei ole võimalik hallata abivajajatele vajaminevate riiete jms inventari kogumist ja jagamist. MTÜ oli valmis asuma koostööle ja pakkuma välja lahendusi ja võimalusi kuidas abi jagada. Seejuures jagas ettevõte tasuta kõigile sõjapõgenikele vajaminevaid asju. Koostöös Uuskasutuskeskusega suutsime Paide linnas abistada ja toetada ligi 200 põgenikku, pakkudes neile vajaminevaid riideid, jalanõusid, nõusid vms.

Järva Tarbijate Ühistu

Coop Järva on Järvamaa üks suurimaid ettevõtteid ning suurimaid tööandjaid. Ettevõtte panustab väga aktiivselt kohalikku kogukonda juba aastaid. Ta on toetajaks mitmetele maakonna märgilistele ettevõtmistele – Paide Linnameeskond, Paide-Türi rahvajooks, Paide Rally ning toetanud Paide linna ning noorte ettevõtmisi. Coop Järva teeb koostööd ka Paide noorte töömalevaga pakkudes teenimistvõimalust ja kogemust kohalikele noortele. Alanud on hea koostöö Paide linnaga eesmärgiga rajada Paidesse programmeerimiskooli Kood/Jõhvi Järvamaa filiaal endisesse Paide kaubamaja hoonesse Paide Keskväljakul.

«Aasta sädeinimene" kategooria kandidaadid:

Ines Kurvits

Jalgsema külas suur aktivist, orienteerumise korralda, Metsaresto kaas asutaja, külaelanike liitmine. Kogukonna kokku ajamine. Meeletu energia ja seda, tahe teha ja olla. Väga suure südamega inimene, kelle juured on jalgsemal ja kas tahab seda küla elus hoida. Sellel aastal meeletu panuse andnud külale. Küla korrastamisel kui ka ürituste tegemisel. Suure südamega inimene kelle südamest suur osa kuulub Jalgsemale. Mõned aasta tagasi tegi küla kohta ka suure töö, uuris ja külastas majapidamisi. Näitus on siiani külamajas olemas. On kaasanud lasteaeda Pitkast joonistama, meelitanud piirkonna juhti märkama ka meie küla ja suunama töid tegema

Kai Kanarik

Eesti filmi toomine Järvamaa põhjapiirkonna väikeküladesse ja asulatesse, külakogukondade elustamine, tegevuste laiendamine, ühistegevuste võimendamine.

Kai Kanarik on oma uute ideede, julge pealehakkamise, süsteemsuse ja avatud hoiakuga toonud palju värskeid tuuli Ambla kandi ja Järva valla kogukonna- ja kultuuriellu. Kuigi Kai ametki (Põhja-Järva Kultuurikeskuse kunstiline juht) on kaudselt kogukonnaelu eestvedamine, teeb ta palju rohkem, kui päevatöö nõuab.

Ta on 2022. aasta augustis loodud MTÜ Ambla Seltsi üks asutajaist ja juhatuse liikmeist. Selts on enda südameasjaks võtnud Ambla kogukonnaelu hoogustamise, juba on vallaametnikega kõvasti plaani peetud Ambla jõe promenaadi ning ujumiskoha taastamiseks. Ühiselt korraldatakse talguid Ambla heakorrastamiseks.

23. juulil 2022, kui Tooru Selts Ambla jõe kaldal pärimusprogrammi Pärimus ja Pruukost läbi viis, toimus Kai eestvõttel jalutuskäik vanas Amblas – tuletati ühiselt meelde, milline oli endisaegne Ambla ning unistati helgest tulevikust.

Kai on Järva valla kirikute päevade projektijuht, tänavu Järva valla II kirikute päevadel, 9. ja 10. juulil 2022, tutvus kirikukultuuriga üle 800 inimese. Järva valla kolmandad kirikute päevad toimuvad 2023. aasta juuli teisel nädalavahetusel.

Kai oli suureks abiks, nõustas ja julgustas ka Käravete noori looma Käravetel oma MTÜ. Selts on tänaseks loodud. Kai on kogemustega inimene, kes lahkelt jagab oma nõuandeid ja on toeks oma teadmiste ja oskustega.

Tema algatatud Suvekino projekt jõudis Põhja-Järva piirkonna pea igasse külasse. See ei olnud ainult kino näitamine, vaid andis võimaluse külade aktiivil ärgata. Näiteks Rava seltsielu läks kenasti peale seda käima. Külad olid väga meelitatud, et selline tore eriprojekt nende juurde jõudis.

Kai on ka aktiivne Ambla koguduse liige ning oma vabal ajal on sealgi abiks ja toeks, samuti oma väikese koduküla Reinevere usin külakogukonna liige ning SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel nõukogu liige.

Kai on varasemalt olnud SA Läänemaa Arenduskeskuse omavalitsuskonsultant, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant tegevjuht ning MTÜ Karskusliit AVE noortevaldkonna projektijuht.

Kai on 2022. aastal meie tõeline säde ja sära!

Aune Suve

Aune on tõeline säde- sädet õhkub tema ideedest, mõtetest, tegudest, hoolimisest, panustamisest kui ka kodukandi ja kultuuri hoidmisest. Ta on maasool, inimene kes on õnnistuseks igale kogukonnale. Ta on MTÜ Kultuuri- ja Haridusselts Üksmütsi juhatuse liige, mis hoolitseb kogukonna kultuuri ja vaimuelu edendamise eest. Ta on Sink-Sale-Proo koorivanem aidates koorijuhti oma töös. Ta on segarahvatantsurühm Kakerdaja kauaegne tantsija, kes panustab rühma arengusse. Aune lööb kaasa ka naiste kandleansamblis Albu Simmeldajad, olles ka seal innukas toimetaja.

Tema panus eestvedamisel, erinevate projektide juhtimisel, korraldades ja organiseerides Üksmütsi kollektiivide igapäevast tööd ning kirjutades projekte on väga suur. Ta on üks eestvedajates, kes korraldavad kohaliku kogukonna ja Järvamaa folklooriüritusi: nt pärimuspäev Suvisted Veteperes, kogukonna simmanid ja tantsutoad, Baltika eelpidu Järvamaal. Lisaks on Aune abiks alati kõikide Albu kogukonna kontsertide ja muude kultuurisündmuste korraldamisel.

Aune on Albu mõis kunstisuve üks korraldajatest. Tema juhtimisel on toimunud kaks viimast kunstisuve programmi.

Tema missioon on ka noorte arengu toetamine, et kogukonnas oleks ettevõtlike, julgete ja tublide noorte järelkasv. Lisaks oma igapäevatööle noortejuhtidega panustab ta vabatahtlikult väga palju kohaliku kogukonna, aga ka kõigi Järva valla piirkonna noorte arengusse.Ta otsib lisavõimalusi noortele huvitavate ja arendavate tegevuste läbiviimiseks. Sinna kaasab ta alti noori õpetades neilegi vabatahtlikku töö. Korraldab noortelaagreid ja väljasõite.

Aune on üle-eestilise skaudiliikumise eesotsas. Peale väikest pausi alustas ta uuesti Albu piirkonnas väikeste Hundude rühmaga. Korraldades suurlaagreid või tehes rahvusvahelisi projekte, kaasab alati sündmustesse oma kogukonna inimesi nt töötubade juhendajaks või muul moel.

Tema eestvedamisel ja juhtimisel toimub aastaid Albu kogukonna ja kooli perepäevad, need on harivad ning meelelahutuslikud kogukonnasündmused, mis hoiavad sidet erinevate põvkondade vahel. Need toimuvad erinevates Albu piirkonna huvitavates kohtades, seekord võõrustas meid Jäägri villa. Tänu Aune inspireerivale ja sütitavale eestvedamisele on need toimunud juba mitu aastat ja täidetud sisuka programmiga.

Aune on olnu SA A.H.Tammsaare Muuseum Vargamäel nõukogu liige. Ta on suure töövõimega ja teeb väga head koostööd erinevate organisatsioonidega nii kogukonnast kui kaugemalt.

Isiksuse omadustelt ta eeskujuks kõigile, oma tasakaaluka, asjaliku ja aruka olemisega on ta väga hea kogukonna juht ja eestvedaja, kes märkab ise teiste suurt panust, jagades kiitust ja tunnustust. Ta hoiab koos Albu kogukonda, inspireerib ja sütitab.

Margit Udam

Margit on energiast pakatav ja alati kõigele "jah" ütlev naine. Tema vaimustus ja süda kuulub ennekõike noortele ja oma kodukohale. Ta on aastaid seisnud selle eest, et Paide linna Joodi piirkond oleks parim koht elamiseks- turvaline, peresõbralik ja tegevusi täis. Margit ei tegutse Joodil küll üksi, temaga on koos tegus ja tahtmist täis meeskond, aga ta on selle meeskonna mootor ja süütevõti.

Margiti eestvedamisel paigaldati Joodile liiklemise «rahustamiseks" postidele märgid, mis juhivad autojuhtide tähelepanud, et lapsed ja jalakäijad liiguvad ka sõiduteel. Margit on aastaid seisnud selle eest, et Joodil oleks lastel ühine mängukeskkond. 2021. a saadi KOPist rahastus Joodi korvpalliplatsi kaasajastamiseks, sellel suvel koos kogukonna abiga viidi tööd ka lõpuni.

Kahel aastal on Joodi piirkond püüdnud Paide linna kaasava eelarve rahastust, et rajada Joodile mänguväljak. Mõlemal korral on nad pidanud tunnistama nappi kaotust, kuid kampaania, mida Margit koos oma meeskonnaga tegi, oli muljetavaldav.

Margiti eestvedamisel toimuvad Joodil ka erinevad kogukonda liitvad üritused (kodukohvikud, jaanipäevade tähistamine, regulaarsed talupäevad). Kahel järjestikusel aastal vedas Margit Joodi piirkonna ühiselt osalema Paide linna puhvetite päevale. Puhvetite päeval osalemise puhul oli muljetavaldav piirkonna ühtsus ja detailide läbimõeldus, uudsete lahenduste pakkumine.

Selle aasta alguses algatas Margit Ukraina abistamiseks annetuste kogumise, luues oma kodust toodavatele annetustele nö staabi, kust oma jõududega viidi need kõik annetused edasi vastavatele organistatsioonidele.

Lisaks kodukoha (Joodi piirkonna) elukeskkonda panustamisesse, räägib Margit aktiivselt kaasa ka Paide linna arengus tervikuna, olles linnavolikogu liige.

Väga tähtsal kohal Margiti südames on aga noored, olles kolme lapse ema ja töötades igapäevaselt Paide Gümnaasiummis korraldusjuhina. Ta töötab ja tegutseb kirega kui saab panustada meie noorte elu põnevamaks ja paremaks muutmisesse. Pakkuge talle ükskõik millist uut ideed ja ta süttib hetkega, haarates kinni kõigist võimalustest, mis aitaks Paide noori.

Tänu Margitile on elu Joodil ja Paide Gümnaasiumis palju värvilisem.

«Aasta küla" kategooria kandidaadid

Albu küla

250 elanikuga Albu on Albu on küla Järva maakonnas Järva vallas Ambla jõe ääres, 70 kilomeetri kaugusel on Tallinn, 30 kilomeetri kaugusel Paide ja Tapa. Külas asub Albu mõisa süda. Albus mõisas on Albu Kool, külas on lasteaed, rahvamaja (Põhja-Järva Kultuurikeskus, Albu rahvamaja), raamatukogu (Järva Vallaraamatukogu Albu Raamatukogu). Küla suurimad tööandjad on lisaks valla allasutustele Tammsaare OÜ ja Hunting Grupp OÜ.

Albu küla ja selle kogukonna tugevuseks on inspireerivad ja innukad inimesed (tõelised pärlid), väga hea meeskonnatöö ning rõõm koostegutsemisest. Lisaks tehakse koostööd piirkonna külaseltside ja organisatsioonidega (kool, muuseum, kohalikud ettevõtted jne). Sageli ollakse üksteise ettevõtmistesse kaasatud, kord algatajaks eestvedajaks üks, siis teine.

Jalgsema küla

Jalgsema küla on aktiivne küla Järva vallas, endises Järva-Jaani vallas. Sealne külaselts on alates 2004 aastast olnud väga aktiivne ning aastate jooksul korrastanud külamaja, korraldanud üritusi ning seisnud hea vendade Pitkade mälestuse hoidmisel.

Kriilevälja küla

Kriilevälja on arenev küla, kus alati on olnud tegusad inimesed ja ettevõtjad, kes kogukonda panustavad- "Paide pärl Pärnu jõe kaldal". Viimastel aastatel on külas jõudsalt arenenud eramuehitus ning kasvanud on elanike arv just noorte, lastega perede osas. 2022.a alguses elas külas 109 inimest. Uusi eramuid ehitatakse jooksvalt aina juurde ja noori peresid on sinna lähi aastatel veel mitmeid kolimas.

Külaelanike ettevõtmisel valmis 2019. aastal külaplats. Peetakse koos traditsioonilisi üritusi (nt Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine lipuheiskamisega, kevadtalgud, jaanipäev, lõikuspidu, advendi tähistamine, külakoosolekud jpm). Üritustel osalevad nii külaelanikud kui külalised Paide linnast, linna teistest küladest ja väljastpoolt. Kriilevälja külal valmis 2022.aastal ka oma küla strateegia aastateks 2022-2030 (koostatud Leader koostööprojekti "Arukad külad" raames").