Luminor: turge toetab lootus, et inflatsioon on jõudnud tippu

Luminori privaatpanganduse portfellihalduri Kalle Kose sõnul olid finantsturgude hinnamuutused oktoobris positiivsed, kuid muutlikud, välja arvatud arenevad turud, mis olid miinuses. „Peamine tegur, mis avaldas arenenud turgudel positiivset mõju, oli lootus, et oleme juba jõudnud inflatsiooni tippu ja USA Föderaalreservi rahapoliitika on edaspidi vähem agressiivsem,“ märkis Kose.

Ühendkuningriigi keskpank pidi oktoobris koos piirava rahapoliitikaga, mille eesmärk on ennekõike tõkestada inflatsiooni, võtma erandkorras meetmeid, et ennetada finantsturgude liikumist krahhi suunas. „Keskpank algatas range ajapiiranguga riigivõlakirjade ostuprogrammi, mis võib Ühendkuningriigi võlakirjaturgu stabiliseerida,“ ütles Kose. „Ühendkuningriigi keskpank rõhutas, et see erakorraline turusekkumine on ajutine ja see pole kvantitatiivse lõdvenemise põhine võlakirjade ostmine, mis on rahapoliitiline vahend.“

Rahutu olukord võlakirjaturgudel pole ainus must pilv Ühendkuningriigi taevas. Kuu lõpus teatas peaminister Liz Truss tagasiastumisest. Temast sai Ühendkuningriigi ajaloo lühima ametiajaga peaminister, kes juhtis kabinetti vaid 45 päeva. Kose nentis, et need poliitilised häired mõjutasid negatiivselt võlakirjaturge ja Briti naela vahetuskurssi. „Pärast mitmepäevast arutelu kuulutati, et järgmiseks Briti peaministriks saab Rishi Sunak. See sõnum oli turgudel teretulnud ja Briti nael tugevnes mõnevõrra USA dollari suhtes,“ ütles Kose.

Teisel pool Atlandi ookeani lisas turgudel hoogu Ameerika Ühendriikide ettevõtete kvartalitulemuste avaldamine. „Turud seisid pärast suurima turukapitalisatsiooniga ettevõtete, nt Microsoft, Meta ja Amazon, tulemuste avaldamist silmitsi ümberhindlusega, mis vähendas kohe ettevõtete turuväärtust 10–25%,“ rääkis Kose. „Nimetatud oodatust kehvemad majandustulemused ja järsk ümberhindlus mõjutas negatiivselt suurimaid turuindekseid, sest need ettevõtted moodustavad peamistest turuindeksitest lõviosa.“

Ka keskpankade poolt on tulnud huvitavaid arenguid. Turuosalised jälgisid pingsalt Föderaalreservi istungit novembri esimestel päevadel, mis tõi oodatult baasintresside tõstmise. „Kuna USAs on olukord tööturul jätkuvalt tugev ja inflatsioon püsib kõrgel, võib oodata, et intressimäärade tõstmine jätkub,“ nentis Kose.