Traagiline nädalavahetus – õnnetus ei hüüa tulles

Lisaks oli nädalavahetusel ka kaks juhtumit, kus kindlasti oli suitsu- ja vingugaasiandur ja millest inimesed pääsesid eluga. Nublu anduriga Rakvere korterist registreeriti tulehäire, millele reageeris patrullekipaaž. Kohale jõudnud turvatöötaja kuulis korteris töötavat sireeni, koputustele keegi ei vastanud, kuid esimese korruse matistatud aknaklaasist oli näha elus leegiga valgust. Turvatöötaja kaasas lisainfo saamiseks naabri ning selgus, et neil on olemas korteri varuvõtmed. Võtmeid kasutades avati korteri uks ja selgus, et eluruumid on suitsu täis ja vannitoas asuv prügikast põleb. Turvatöötaja kutsus välja Päästeameti ja naabri abiga organiseeriti ämbriga vett, millega põleng kustutati. Seejärel reageeris sündmusele ka teise korruse naabri juures viibinud perenaine, kes tuli koju ja oli juhtunut nähes šokis. Perenaiselt saadud info kohaselt võis põleng alguse saada sigareti süütamise järgselt prügikasti visatud tuletikust.

“Jätkuvalt on elamute tulekahjude peamisteks põhjusteks hooletu suitsetamine, rike elektrisüsteemis või -paigaldises, toidukõrbemine, küttesüsteemiga seotud probleemid ning hooletus lahtise tule kasutamisel. Õnnetused tulevad alati ootamatult, kuid teie elu päästab see, kui teil on kodus töökorras andur,” ütles G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.