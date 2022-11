Riik kutsub üles testima ohuteavituse lühisõnumit

Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd ütleb, et ohuteavituse kvaliteetseks arendamiseks vajame infot selle kohta, kui kiiresti inimesed sõnumit märkavad ja kui hästi selle sisu mõistavad. „Kutsume inimesi üles ohuteavituse sõnumit testima ja selle kohta tagasisidet andma. Oluline on teada, et tegelikku ohtu testsõnumite saamise ajal piirkonnas ei ole ja inimesed ei pea ohutuse pärast muret tundma,“ lisab Murd.