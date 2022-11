Lugeja küsib: millest tuleb renditöösuhtes töötajat teavitada?

Renditöösuhtes on kaks lepingut: esimene on kasutajaettevõtte ja rendiagentuuri vaheline, teine on rendiagentuuri ja töötaja vaheline. Kuni 1. augustini 2022 pidi töötaja töölepingu sõlmimisel olema teadlik, et ta täidab oma tööülesandeid renditööna. Töölepingu seaduse § 6 lõige 5 muudatuse kohaselt tuleb renditöötajat alates 1. augustist 2022 edaspidi teavitada ka kasutajaettevõtte nimest niipea, kui see on teada. Seaduse kohaselt peab tööandja teavitama, samas pole ette antud, millises vormis seda teha. Kuna teavitus peab olema tõendatav, võiks tegu olla näiteks e-kirjaga.