Vibulaskjate MK sari algas edukalt

Meeri-Marita Paas ütles, et temagi on oma võistlusega rahul, sest annab vägagi tunda kui palju on plokkvibu naised paari aastaga arenenud. „Ühe punktiga medali matšidest välja jääda on ikkagi natuke kurb aga see annab motivatsiooni järgmisteks võistlusteks ja tean mida teha, et saavutada edu."

"Kuna ma olen n.ö koondise kõige rohelisem liige, siis mu kiire areng üllatab mind isegi vahel,” kommenteeris Maris Tetsmann. „Isiklik rekord eeldaks teatavat rahulolu, kuid ikka tahaks rohkemat. Üheksas koht on hea, kuid arenguruumi on veel kõvasti eks see tuleb ajaga. Peab rohkem võistlema ja trenni tegema veel. Kokkuvõttes jäin rahule."