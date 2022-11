Professor tuleb ideedega appi turundama Järvamaa toitu

Järvamaa toidupiirkonna toimkonnajuht Kristina Gudinas ütles, et seminarile on oodatud nii toiduainete tootjad kui ka toitlustusettevõtted. "Samas oleks tore üritusel näha ka atesteeritud koduköögiga hobikokkasid, kelle poolest Järvamaa on küllaltki kuulus," märkis ta.

Põhjus, miks maakonna toidule sel viisil tähelepanu pööratakse on Gudinase sõnul soov Järvamaa toit rohkem silmapaistvamaks teha. "Seoses toidupiirkonna staatusega hoiab ka maaeluministeerium meil rohkem pilku peal ning on andnud mõista, et Järvamaa toit võiks rohkem pildis olla," põhjendas ta.

Gudinase hinnangul on väikesel Järvamaal küllaltki raske oma toitudega püünele pääseda, sest meie mastaabid on hoopis teised kui näiteks Põhja- või Lõuna-Eestis. "Aga üritama peab ja seetõttu olekski hea kuulda, mida arvab asjatundja väljastpoolt," märkis ta.

Andres Kuusk on Gudinase hinnangul vaieldamatult oma alal üks paremaid asjatundjaid ning suudab kindlasti juhtida Järvamaa toidupakkujate mõtteid õigesse suunda.

Toiduturundamise seminar "Järvamaa toidutootja toodang - kuidas eristub?" algab kell 10 Wittensteini tegevusmuuseumis ja kestab orienteeruvalt viis kuni kuus tundi. Kõigil soovijail tuleks end enne neljapäeva kirja panna, et korraldajad saaks kohtadega arvestada. Osalus on tasuta.