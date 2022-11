Minister Tõnis Lukas osales Rahvusvahelise Frankofooniaorganisatsiooni tippkohtumisel

Lukas rääkis OIFi visiidil, et prantsuse keele rolli suurendamine Eestis on oluline. Lukase sõnul on oluline suurendada noorte võõrkeeleõppe valikuvõimalusi näiteks prantsuse ja saksa keele näol ning vähendada vene keele osa nende pakkumisel, aga ka inglise keele domineerimist. „Meie laste tulevik ja kultuuri haare ning edasiõppimise võimalused oleks mitmekesisemad, kui rohkem osataks ka teisi Euroopa keeli."

OIFi esmane eesmärk on prantsuse keele ning keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse edendamine, kuid sama oluline on liikmesriikide toetamine rahu, demokraatia, ja inimõiguste kaitsmisel, hariduse, kõrghariduse ja teaduse toetamine ning kestliku arengu alase koostöö edendamine. Liikmeid ja vaatlejaid on organisatsioonil kokku 88. Eesti on OIFi vaatlejaliige alates 2010. aastast.