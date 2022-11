Eesti Pank annab Eesti piirivalve 100. aastapäeva puhul välja mündivoldiku

„Keskpangana soovime oma numismaatiliste toodete abil tõsta esile Eesti riigi ja rahva jaoks olulisi inimesi ja sündmusi. Eesti piirivalvurid on oma vastutusrikka tööga ühtaegu Eesti visiitkaardiks meie väliskülalistele ning samal ajal oluliseks kaitsevalliks riigi iseseisvuse tagamisel. Tänastes keerulistes julgeolekuoludes pole piirivalve tähtsust vaja ilmselt kellelegi meist meelde tuletada ja oma meenetootega soovimegi kõikidele Eesti piirivalvuritele palju vastupidavust ja kindlat meelt meie riigipiiri hoidmisel,“ märkis Eesti Panga president Madis Müller.

„Igal Eesti euromündil on peal Eesti piir,“ juhtis Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna juht Egert Belitšev tähelepanu olulisele detailile. „Piirivalve 100. aastapäevale pühendatud mündivoldik räägib nii pildis kui sõnas loo piirist, selle olulisusest ning inimestest, kes iga päev seisavad hea selle eest, et meie kodumaa uks, Eesti piir, peaks ning me saaksime end siin turvaliselt tunda. Mündivoldik on väärikas kingitus piirivalve juubeliaastal!“

Tänavu möödub 100 aastat Eesti kutselise piirivalve loomisest. 1922. aastal moodustatud Eesti piirivalve tegevuse katkestas 1940. aastal Nõukogude Liidu okupatsioon. 1990. aasta 1. novembril kehtestas valitsus uuesti majanduspiiri kontrollpunktide asukohad, millega sisuliselt taasloodi Eesti piirivalve. Ehkki riigipiir on erinevatel aegadel olnud erinevat nägu, on piirivalve põhiülesanne endine – valvata piiri ning kaitsta nii kõiki neid väärtusi ja vabadusi, mis on Eesti inimestele kallid.