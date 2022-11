NordPooli turukorralduse muudatus aitab vältida rekordkõrgete elektrihindade tekkimist

NordPool lisab detsembris päev-ette elektribörsile teise oksjoniringi. See rakendub juhul, kui elektrihind tõuseb üle 1500 €/MWh või langeb enam kui -150 euro võrra negatiivseks. Sellisel juhul avatakse selle tunni nõudlus ja pakkumine turuosalistele uuesti korrigeerimiseks. Teise ringi oksjoni eesmärgiks on vältida 4000 euro hinna teket nagu see juhtus augustis. Sarnane süsteem toimib mujal Euroopa elektriturgudel ja selle rakendamine meie regioonis on olnud ka üks soovitusi NordPoolile pärast augustikuist intsidenti.

Soome võrguoperaator Fingrid kordas eelmisel nädalal taas üle, et Soome on tänavu talvel suure tõenäosusega sunnitud elektrit Eestist ja Rootsist importima. Põhjuseks Soomes tekkinud elektri defitsiit, kuna Soome Venemaalt enam elektrit ei osta ja soomlaste üle kümne aasta ehitamisel olnud Olkiluoto kolmanda reaktori osas pole ikkagi kindlust, et see plaanipäraselt detsembri lõpust tööle hakkab. Samas on teada, et nii Rootsi lõunaosas kui Baltikumis jääb suure nõudluse korral talvel pigem elektrit puudu, misjuhul on ainuke alternatiiv soomlastel oma nõudlust vähendada. Selle lihtsustamiseks on Fingrid alustanud vabatahtlike suurtarbijate registreerimist, kes on valmis vajadusel kiirkorras oma tarbimist vähendama, et võimalikku laiemat elektrikatkestust vältida.